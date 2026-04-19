Viale Petrarca scontro tra scooter nella notte | feriti due ragazzi

Nella notte, lungo viale Petrarca, si è verificato uno scontro tra due scooter che ha coinvolto tre giovani. Due di loro sono stati portati in ospedale in codice rosso a seguito di un politrauma, mentre un terzo è stato soccorso sul posto. L’incidente si è verificato intorno alle quattro del mattino, ma al momento non sono ancora note le cause. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Tre persone sono state soccorse di cui due accompagnate in ospedale con un politrauma. E' il bilancio di un incidente tra scooter avvenuto intorno alle 4.15 di questa domenica 19 aprile, in viale Petrarca, all'altezza del semaforo davanti l'Esselunga. Secondo quanto appreso, entrambi i conducenti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scontro tra scooter in viale Petrarca: due minori in ospedaleUn violento impatto tra due scooter ha coinvolto tre persone nella notte di questa domenica 19 aprile, intorno alle ore 4:15, nel tratto di viale... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Viale Petrarca, scontro tra scooter nella notte: feriti due ragazzi; Scontro tra scooter in viale Petrarca nella notte: due minorenni in ospedale; Agrigento, scontro tra tre auto vicino al Museo Griffo: tre feriti, traffico in tilt; Scontro tra scooter in viale Petrarca | due minori in ospedale. Domani, domenica 19 aprile, San Colombano al Lambro ospiterà una manifestazione ciclistica. Percorso interessato: Ingresso da Via Lodi (S.P. 23) da Borghetto L. Viale Petrarca (S.P. 19) Via Milano (S.P. 19) verso Graffignana Giro finale: Arrivo in Via della facebook