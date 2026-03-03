Como scontro auto-moto in viale Giulio Cesare | motociclista a terra alla rotonda pericolosa

Ieri sera, poco prima delle 20, un incidente si è verificato in viale Giulio Cesare a Como, coinvolgendo un’auto e una moto alla rotonda considerata da tempo problematica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e il motociclista è stato trovato a terra. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Attimi di paura ieri sera, poco prima delle 20, in viale Giulio Cesare a Como, dove si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all'altezza della rotonda segnalata da tempo come critica per la viabilità.Secondo quanto risulta, nello scontro è rimasto coinvolto un motociclista di 51 anni.