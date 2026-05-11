Scontro sulle cave e viabilità | il TAR sospende l' ordinanza di Colleferro Moffa illustra di dati di Arpa
Il Tribunale Amministrativo ha sospeso l'ordinanza emessa dal comune di Colleferro riguardante le restrizioni sulla viabilità legate alle cave e al traffico pesante. Il consigliere regionale ha presentato dati dell'Arpa relativi ai livelli di inquinamento e al traffico, mentre la disputa tra i due comuni riguarda le modalità di gestione delle attività estrattive e il loro impatto sulla viabilità locale. La decisione del TAR si inserisce in un contesto di tensione tra le amministrazioni coinvolte.
La gestione del traffico pesante e l'impatto ambientale legato alle cave riaccendono lo scontro istituzionale tra i comuni di Segni e Colleferro. Al centro della querelle c'è la recente decisione del giudice monocratico del TAR del Lazio, che ha sospeso l'ordinanza emanata dal Comune di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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