Scontro fra auto e moto all' incrocio in città | due ragazzi finiscono in ospedale

Da brindisireport.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra auto e moto ha coinvolto due ragazzi all'incrocio tra viale San Giovanni Bosco e via Solferino a Brindisi, provocando il loro ricovero in ospedale. La collisione si è verificata intorno alle 17 di oggi, quando i veicoli si sono scontrati davanti a numerosi passanti. La polizia ha raggiunto rapidamente il luogo per ricostruire la dinamica e raccogliere testimonianze. I soccorsi sono stati immediati e le condizioni dei giovani sono ancora da valutare.

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio in viale San Giovanni Bosco. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Locale BRINDISI - Due ragazzi sono finiti in ospedale a seguito di un incidente che intorno alle ore 17 di oggi (martedì 24 febbraio) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra viale San Giovanni Bosco e via Solferino, al rione Commanda. I due giovani viaggiavano a bordo di una moto che per causa da accertare si è scontrata con una Fiat Panda. La persona alla guida dell'utilitaria si è fermata per prestare i primi soccorsi ai due malcapitati, insieme ad altri cittadini che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

