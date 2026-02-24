Scontro fra auto e moto all' incrocio in città | due ragazzi finiscono in ospedale

Un incidente tra auto e moto ha coinvolto due ragazzi all'incrocio tra viale San Giovanni Bosco e via Solferino a Brindisi, provocando il loro ricovero in ospedale. La collisione si è verificata intorno alle 17 di oggi, quando i veicoli si sono scontrati davanti a numerosi passanti. La polizia ha raggiunto rapidamente il luogo per ricostruire la dinamica e raccogliere testimonianze. I soccorsi sono stati immediati e le condizioni dei giovani sono ancora da valutare.

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio in viale San Giovanni Bosco. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Locale BRINDISI - Due ragazzi sono finiti in ospedale a seguito di un incidente che intorno alle ore 17 di oggi (martedì 24 febbraio) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra viale San Giovanni Bosco e via Solferino, al rione Commanda. I due giovani viaggiavano a bordo di una moto che per causa da accertare si è scontrata con una Fiat Panda. La persona alla guida dell'utilitaria si è fermata per prestare i primi soccorsi ai due malcapitati, insieme ad altri cittadini che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scontro fra moto, due giovani finiscono in ospedaleDue giovani sono finiti in ospedale dopo un incidente tra moto avvenuto oggi nel pomeriggio a Monticello Brianza.

Scontro fra auto e camion sulla superstrada: due persone finiscono in ospedaleQuesta mattina sulla strada statale 7 tra Brindisi e Taranto, all’altezza di Mesagne, un incidente ha coinvolto un’auto e un camion.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Incidente a Torino, scontro tra auto e ambulanza: tre feriti; Scontro fra auto e tir lungo l'A24:la vittima era un 26enne; Roma, incidente in via Prenestina tra auto e mezzo Ama: muore una donna. Ferito il figlio al volante; Incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna.

Scontro tra auto e furgone a Romentino. I mezzi prendono fuoco, muore un 50enneFerito l'altro conducente, in codice verde. Ancora sconosciute le cause alla base dell'impatto. L’area è stata temporaneamente isolata ... rainews.it

Scontro fra auto sulla Sr 71: un uomo di 74 anni e un 24enne feriti seriamenteUn uomo di 74 anni e un giovane di 24 sono rimasti seriamente feriti in uno scontro fra auto avvenuto nei pressi di Montecchio Vesponi nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) lungo la strada ... corrierediarezzo.it

Leggi l'articolo - Scontro auto-bicicletta a Biella, un uomo finisce al Pronto Soccorso #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #polizialocale - facebook.com facebook

Scontro tra auto e furgone, scoppia un incendio e muore un uomo. L'incidente è avvenuto questa mattina nel Novarese, a Romentino #ANSA x.com