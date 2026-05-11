Scontro auto-moto nel Salernitano | perde la vita un 30enne

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via San Donato, nel comune di Eboli, nel Salernitano. Nel sinistro ha perso la vita un giovane di 30 anni, residente a Battipaglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Un ragazzo di trent’anni di Battipaglia ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ad Eboli in via San Donato. L’impatto tra la moto ed un’auto è stata fatale per la vittima. Sul posto un’ambulanza del Vopi che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro auto-moto nel Salernitano: perde la vita un 30enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto moto: giovanissimo perde la vita Drammatico scontro tra un'auto e una moto, il centauro perde la vita in ospedaleTragedia stradale sabato sera in viale Oberdan, dove si è verificato un incidentepurtroppo mortale. Argomenti più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso; Incidente auto-moto nel Milanese, quattro feriti: grave un uomo, coinvolti anche due bambini; Scontro auto - moto in via Verrotti a Montesilvano: grave un centauro. Tragico scontro auto-moto nell'Agrigentino, morto un noto pizzaiolo x.com Moto infilzata nel semaforo dopo un volo: lo scontro con un'auto all'incrocio in CanadaL'impatto è avvenuto a Delta, in British Columbia. Il centauro ha riportato ferite molto gravi, ma non letali ... today.it