Scontro auto moto | giovanissimo perde la vita

Oggi, 12 marzo, lungo la via Chiantigiana a Montevarchi, si è verificato un grave incidente alle 12.43. Un’auto e una motocicletta sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha causato la morte di un giovane. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il ragazzo.

Dramma della strada oggi, 12 marzo, lungo la via Chiantigiana a Montevarchi. Qui alle 12.43 il personale dell'emergenza urgenza è intervenuto per un sinistro che ha coinvolto una vettura e un motociclo. Sul posto automedica del Valdarno, ambulanza della Misericordia di Castelfranco di Sopra. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso 1. Secondo quanto appreso, nello schianto è deceduto un minorenne mentre, un uomo di 28 anni è stato trasportato in codice 1 al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia.

