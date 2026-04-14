Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri

Un uomo di 65 anni, scomparso il 29 marzo dalla provincia di Napoli, è stato rintracciato a Roma dai carabinieri. La ricerca è iniziata dopo che l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce e si era allontanato dalla zona di residenza. Gli investigatori lo hanno individuato nella zona dell'Esquilino, dove è stato trovato senza ferite o segni di violenza.

Aveva fatto perdere le sue tracce il 29 marzo dalla provincia di Napoli. Rosario Starace, 65 anni, è stato ritrovato a Roma dai carabinieri nella zona dell'Esquilino. Della vicenda se ne era occupata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?".L'uomo non aveva fatto rientro nella clinica.🔗 Leggi su Romatoday.it Si allontana dalla provincia di Roma: 44enne rintracciato ad Arezzo dai CarabinieriO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Scomparso da un Comune della provincia... 15enne scomparso nel nulla, poco fa la notizia peggiore: come l’hanno ritrovatoEsce da scuola con un programma semplice: prendere un treno, raggiungere Manhattan e incontrare un amico conosciuto online.