Scomparso da diverse ore tragico epilogo | ritrovato senza vita

Il giovane di meno di 30 anni è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche, causate dalla sua scomparsa improvvisa martedì pomeriggio. La sua assenza aveva suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Il suo corpo è stato rinvenuto in un'area boschiva vicino alla città, dove si sospetta che si fosse allontanato spontaneamente. La polizia sta ora indagando sulle cause del decesso.

Tragico epilogo per le ricerche del giovane di meno di 30 anni che risultava scomparso dal pomeriggio di martedì. È stato ritrovato senza vita nella prima serata di martedì, nell'area del monastero di Montecastello in territorio comunale di Tignale. Le ricerche erano state avviate a seguito del ritrovamento di un'autovettura sulla strada principale nei pressi del santuario: dalle informazioni raccolte, riferiscono i Vigili del Fuoco, la persona si era allontanata da Gargnano intorno alle 16 e aveva spento il telefono. Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, con il supporto di personale specializzato Saf (Speleo-alpino-fluviale): attivate inoltre risorse regionali con l'impiego di sistemi Sapr (droni), dotati anche di tecnologia Imsi Catcher per le operazioni di localizzazione.