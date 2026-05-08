Una famiglia è scomparsa senza lasciare tracce, suscitando grande preoccupazione. La madre e i figli non hanno più risposto ai messaggi e i telefoni sono spenti da diverse ore. Accanto alla vicenda, sono stati registrati acquisti insoliti e un messaggio su WhatsApp mai aperto. Le autorità stanno indagando sulla possibile fuga volontaria, mentre le ricerche si concentrano in zone naturali vicine alla loro abitazione.

Un messaggio su WhatsApp mai letto, telefoni spenti e una serie di acquisti insoliti che fanno pensare a una fuga volontaria nella natura. Attorno alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti continua ad allargarsi un mistero che da oltre due settimane tiene con il fiato sospeso familiari e investigatori. La donna, 49 anni, è sparita il 20 aprile da Castell’Arquato insieme ai figli di 14 e 16 anni e ai quattro cani di famiglia. La loro auto è stata ritrovata il 6 maggio a Tarcento, ma da allora non esiste alcuna traccia certa del gruppo. L’ultimo messaggio della figlia. L’ultima attività conosciuta della sedicenne risale proprio al giorno della scomparsa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Madre e figli scomparsi nel nulla, sconvolgente notizia: “Cosa si è portata via”

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