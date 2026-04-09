Lucia Quadrelli scomparsa a 71 anni da Ladispoli si cerca anche negli ospedali

Da circa una settimana, i familiari di Lucia Quadrelli, 71 anni, sono alla ricerca della donna scomparsa il 4 aprile a Ladispoli, vicino Roma. Le autorità stanno controllando anche negli ospedali della zona nel tentativo di rintracciarla. La scomparsa ha generato preoccupazione tra chi la conosce, che ha segnalato la sua assenza alle forze dell'ordine. Le ricerche sono in corso senza riscontri finora.

Sono giorni di apprensione per i famigliari di Lucia Quadrelli, 71 anni, scomparsa il 4 aprile da Ladispoli vicino Roma. Ha capelli grigi, indossava una giacca bianca, pantaloni scuri e una borsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ragazza di 15 anni scomparsa nel Milanese: si cerca GiorgiaLa 15enne Giorgia Livraga risulta scomparsa da Grezzago (Milano) da ieri, martedì 30 marzo. Addio a Catherine O’Hara: scomparsa a 71 anni l’icona del cinema e della tvABBONATI A DAYITALIANEWS La notizia della morte dell’attrice È venuta a mancare all’età di 71 anni Catherine O’Hara, celebre attrice canadese... Si parla di: Scomparsa da Ladispoli Lucia Quadrelli: ultime tracce a Roma Ostiense, appello per ritrovarla. Lucia Quadrelli scomparsa a 71 anni da Ladispoli, si cerca anche negli ospedaliSono giorni di apprensione per i famigliari di Lucia Quadrelli, 71 anni, scomparsa il 4 aprile da Ladispoli vicino Roma ... fanpage.it Si cerca la 71enne Lucia Quadrelli di Aprilia: è scomparsa da Ladispoli il 4 aprileSono giorni di apprensione per la scomparsa di Lucia Quadrelli, 71 anni, allontanatasi nella mattinata del 4 aprile 2026 da un albergo di Ladispoli, dove ... castellinotizie.it