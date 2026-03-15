L’odissea di Bruna cerca casa in affitto da dieci mesi | A 78 anni non me la dà nessuno

Bruna Recanati, 78 anni, cerca casa in affitto da dieci mesi senza successo. La donna, nota per il suo passato da cuoca in diversi ristoranti di Pesaro, si trova ancora senza una sistemazione stabile. Nonostante le sue numerose ricerche, nessun proprietario ha deciso di affittarle un alloggio. La sua situazione ha attirato l’attenzione di chi segue il caso, evidenziando le difficoltà di trovare una sistemazione a persone anziane.

Pesaro, 15 marzo 2026 – “Vecchia a chi?” Bruna Recanati, 78 anni, sguaina il mattarello che nella sua vita da cuoca, in tanti ristoranti di Pesaro, non l’ha mai tradita. Da giugno la signora cerca un bilocale dove traslocare, perché l’attuale proprietario, dopo una decina di anni di affitto, rivuole l’appartamento per la famiglia del figlio. Dopo dieci mesi la ricerca di un appartamentino dove ritirarsi si è trasformata in un calvario. Perché? “Vogliono inquilini ’giovani’. Ai vecchi come me, anche se possiamo pagare, l’appartamento non lo vogliono dare”. Glielo hanno detto in faccia? “M’è bastato sentirmelo dire un paio di volte. Ma non mi devo arrabbiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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