‘Scommettiamo sugli anziani’ nuovo percorso di cambiamento degli stili di vita per la terza età
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Si intitola ‘Scommettiamo sugli anziani’ ed è un nuovo percorso di promozione della salute e del cambiamento di stili di vita rivolto principalmente a persone con patologie croniche, anziani e loro familiari, organizzato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini in.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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