Scoglitti il monito di Padre Robert | cura del territorio e fede
A Scoglitti, Padre Robert ha lanciato un appello sulla tutela del territorio, sottolineando l’importanza di prendersi cura dell’ambiente come gesto di fede. Ha fatto notare come i sacchi con il bollino, contenenti rifiuti, siano stati lasciati in strada, creando disordine. Nella sua riflessione, ha collegato il rispetto per l’ambiente a valori religiosi, invitando alla responsabilità individuale e collettiva.
? Punti chiave Perché i sacchi con il bollino sono rimasti abbandonati in strada?. Come ha collegato Padre Robert la gestione dei rifiuti alla fede?. Chi ha sostenuto il messaggio del parroco durante l'omelia?. Quali conseguenze avrà il mancato ritiro dei rifiuti sulla salute locale?.? In Breve Andrea Di Priolo dell'associazione Terre Pulite ha sostenuto l'intervento del parroco.. Il mancato ritiro riguarda sacchi contrassegnati dal bollino a Santa Maria di Portosalvo.. Il messaggio ha coinvolto le famiglie della frazione tramite la parrocchia locale.. La riflessione si è concentrata sul legame tra salute pubblica e decoro urbano.. Sabato sera a Santa Maria di Portosalvo, Padre Robert ha invitato la comunità di Scoglitti a riflettere sulla gestione dei rifiuti dopo il mancato ritiro di sacchi non conformi contrassegnati dal bollino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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