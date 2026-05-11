Scoglitti il monito di Padre Robert | cura del territorio e fede

A Scoglitti, Padre Robert ha lanciato un appello sulla tutela del territorio, sottolineando l’importanza di prendersi cura dell’ambiente come gesto di fede. Ha fatto notare come i sacchi con il bollino, contenenti rifiuti, siano stati lasciati in strada, creando disordine. Nella sua riflessione, ha collegato il rispetto per l’ambiente a valori religiosi, invitando alla responsabilità individuale e collettiva.

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