Tradizione e cura del territorio | a Cesi il corso gratuito di potatura degli ulivi

A Cesi è iniziato un corso gratuito sulla potatura di ulivi e alberi da frutto, rivolto a chi desidera apprendere tecniche pratiche per la cura del territorio. L’iniziativa mira a promuovere le tradizioni agricole locali attraverso lezioni pratiche che coinvolgono i partecipanti nel mantenimento e nella gestione degli alberi da frutto. Il corso è aperto a tutti gli interessati.

Il corso, completamente gratuito, è finanziato nell'ambito del progetto Pnrr MIC3 – Intervento 2 "Attrattività dei borghi storici" ed è organizzato dalla pro loco di Cesi. Le lezioni saranno tenute dal perito agrario Fabio Bolletta e dall'agronoma Elisabetta Di Carlo, professionisti del settore che guideranno i partecipanti tra nozioni teoriche e attività pratiche sul campo. Il programma prevede due lezioni teoriche dedicate alla potatura degli ulivi, in programma lunedì 16 e mercoledì 18 marzo alle 21 presso i locali della scuola di Cesi (piano seminterrato), in viale Regina Elena 33.

Confagricoltura Arezzo, aperte le iscrizioni al corso di potatura degli oliviArezzo, 23 gennaio 2026 – Tornano anche quest’anno i corsi di potatura degli olivi organizzati da Confagricoltura Arezzo e le iscrizioni sono aperte.

Interventi di potatura: investimento di 60mila euro per la cura del verde pubblico in diverse aree“Questo primo pacchetto di potature – dichiarano il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Pavolucci – è il risultato di...

