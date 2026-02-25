Sciopero trasporto aereo 26 febbraio 2026 | orari voli cancellati e fasce di garanzia

Giovedì 26 febbraio 2026 sarà una giornata complicata per chi deve viaggiare in aereo. In questa data, infatti, è stato indetto uno sciopero del trasporto aereo. In particolare, aderiscono all'agitazione i dipendenti di tre importanti compagnie aeree come Ita Airways, Vueling e EasyJet. Il personale di queste compagnie incrocerà le braccia per 24 ore. Andiamo ora a scoprire gli orari, le fasce di garanzia e i voli garantiti durante lo sciopero del trasporto aereo del 26 febbraio 2026. Come detto, i dipendenti di Ita Airways, EasyJet e Vueling incroceranno le braccia per 24 ore nella giornata del 26 febbraio 2026. A questo link è presente la lista dei voli cancellati da Ita Airways (la compagnia comunica che si tratta del 55% dell'operativo) e la procedura da effettuare per ottenere un rimborso o spostare il proprio volo. Secondo la normativa saranno garantiti i voli con partenza programmata nelle seguenti fasce: tra le 07. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sciopero aereo 26 febbraio 2026: voli a rischio per 24 ore, compagnie coinvolte e fasce di garanziaUno sciopero aereo previsto per il 26 febbraio 2026 causa una possibile sospensione dei voli per 24 ore.

Scioperi aerei e treni del 26, 27 e 28 febbraio: fasce di garanzia, orari e voli a rischioGli scioperi nel settore dei trasporti del 26, 27 e 28 febbraio causano notevoli disagi a chi deve spostarsi.

Temi più discussi: Sciopero 26, 27 e 28 febbraio: si fermano treni e aerei. Gli orari; Aerei, treni e trasporto pubblico verso lo sciopero nazionale: date, orari e fasce di garanzia; Sciopero 26-28 febbraio 2026: stop aerei, treni e trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28.

Sciopero treni e aerei, da domani tre giorni di disagi: gli orari delle mobilitazioni del 26, 27 e 28 febbraioPrima il comparto aereo, poi quello ferroviario, a cui si aggiunge il trasporto pubblico locale. Febbraio si conclude con scioperi e mobilitazioni diffuse nel settore dei trasporti. Sarà ... ilmattino.it

Sciopero aerei e treni dal 26 al 28 febbraio 2026/ Orari, fasce garantite e voli cancellati: tutte le infoSciopero aerei e treni da giovedì 26 a sabato 28 febbraio: tutte le info, gli orari, le fasce di garanzia e i voli cancellati ... ilsussidiario.net

Non c'è pace per il trasporto pubblico: nuovo sciopero nazionale - questa volta delle ferrovie - dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 21 di sabato 28. x.com

Non c'è pace per il trasporto pubblico: nuovo sciopero nazionale - questa volta delle ferrovie - dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 21 di sabato 28. - facebook.com facebook