Sciopero trasporti | voli a rischio oggi stop treni e mezzi pubblici lunedì 18 Tutti gli orari

Oggi, 11 maggio 2026, sono previsti scioperi nel settore dei trasporti che coinvolgono diverse modalità di spostamento. I voli saranno a rischio durante la giornata, mentre lunedì 18 maggio si fermeranno treni e mezzi pubblici in tutta la regione. Sono stati annunciati specifici orari di stop e interruzioni, che interesseranno vari servizi pubblici e compagnie aeree, con l’obiettivo di manifestare in modo collettivo.

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ROMA – In arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti. Si comincia oggi, 11 maggio 2026, con i voli. Sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano, in particolare, i servizi dell’Enav-Ente nazionale assistenza al volo, e i voli Easyjet, in sciopero dalle 10 alle18. TRENI E AUTOSTRADE – Come riportato nel calendario degli scioperi pubblicato sul sito del Mit, lunedì 18 maggio c’è lo stop generale dei sindacati di base Usb: il personale delle attività ferroviarie si fermerà dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18, per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle 22 del 17 e per la sanità da inizio primo turno del 18 alla fine dell’ultimo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero trasporti: voli a rischio oggi, stop treni e mezzi pubblici lunedì 18. Tutti gli orari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il 18 maggio sarà sciopero generale: a rischio treni e mezzi pubblici, gli orari Sciopero 9 marzo, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvoltiLo sciopero generale, che segue immediatamente la Giornata Internazionale della Donna, promette di generare disagi diffusi da Nord a Sud,... Argomenti più discussi: Voli a rischio domani 11 maggio, scioperi trasporto aereo: orari e fasce di garanzia; Trasporto aereo, l’11 maggio sciopero nazionale: orari, scali interessati e voli garantiti; Sciopero, lunedì nero nei cieli italiani: l'11 maggio voli a rischio, orari e modalità; Scioperi aerei, lunedì nero: voli a rischio in tutta Italia.