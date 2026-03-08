Sciopero 9 marzo a rischio treni mezzi e scuola | orari dello stop e settori coinvolti

Il 9 marzo si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, con possibili disagi per treni, mezzi pubblici e il sistema scolastico. Lo sciopero si svolge immediatamente dopo la Giornata Internazionale della Donna e interessa studenti, lavoratori e persone in cura. Sono previsti orari di stop e variazioni nelle attività quotidiane in tutta Italia.