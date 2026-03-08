Sciopero 9 marzo a rischio treni mezzi e scuola | orari dello stop e settori coinvolti
Il 9 marzo si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, con possibili disagi per treni, mezzi pubblici e il sistema scolastico. Lo sciopero si svolge immediatamente dopo la Giornata Internazionale della Donna e interessa studenti, lavoratori e persone in cura. Sono previsti orari di stop e variazioni nelle attività quotidiane in tutta Italia.
Lo sciopero generale, che segue immediatamente la Giornata Internazionale della Donna, promette di generare disagi diffusi da Nord a Sud, interessando trasversalmente la quotidianità di studenti, lavoratori e pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, a rischio treni e aerei: gli orari dello stop e chi si fermaSi preannunciano giornate nere venerdì e sabato per uno sciopero nazionale che interesserà soprattutto trasporti e servizi dalle 21 del 9 gennaio...
Sciopero generale lunedì 9 marzo 2026, i settori a rischio dalla scuola alla sanità: garantiti i servizi essenzialiProclamato dai sindacati Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil, riguarderà tutti i comparti del pubblico e del privato tranne i...
Sciopero 9 marzo, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvoltiLo sciopero generale, che segue immediatamente la Giornata Internazionale della Donna, promette di generare disagi diffusi da Nord a Sud, interessando ... fanpage.it
Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioNella giornata di domani è prevista una mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti ... tg24.sky.it
Sciopero 9 marzo 2026: treni, bus, scuola e sanità. Disagi anche in Toscana, chi si ferma x.com