Sciopero generale il 18 maggio | quali saranno le ripercussioni

Il 18 maggio si terrà uno sciopero generale indetto dal sindacato Usb, che ha risposto all’appello della Global Sumud Flotilla. La manifestazione coinvolgerà diversi settori, con possibili ripercussioni sulle attività quotidiane e sui servizi pubblici. La mobilitazione si inserisce in un contesto di azioni di protesta a livello nazionale, senza indicare eventuali obiettivi specifici o richieste avanzate dai promotori.

Il 18 maggio è stato indetto lo sciopero generale, a proclamarlo il sindacato Usb che nelle scorse ore ha raccolto "l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla". Le motivazioni dell'agitazione sono da ricercarsi per "la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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L’estrema sinistra ricomincia con la #Flotilla e lo sciopero generale il 18 maggio… x.com