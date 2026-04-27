Il prossimo 1° maggio si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà varie categorie di lavoratori. La giornata potrebbe influire sugli spostamenti e sull’apertura di alcuni negozi e servizi pubblici, che potrebbero essere soggetti a restrizioni o chiusure temporanee. Sono previste fasce di garanzia per determinati servizi essenziali, mentre altre attività potrebbero essere sospese o ridotte. La situazione potrebbe variare a seconda delle regioni e delle specifiche categorie coinvolte.

Il 1° maggio potrebbe essere una Festa del Lavoro difficile per chi vorrà spostarsi a livello locale ma anche per poter usufruire dei servizi cittadini comunque operativi come, come ad esempio, numerosi esercizi commerciali. È stato infatti proclamato uno sciopero generale di 24 ore da parte dell’Unione Sindacale Italiana (Usi-Cit). I settori coinvolti. Seppur giornata di festa, si tratta di uno sciopero “onnicomprensivo”: ogni comparto può esserne interessato. Nel dettaglio, a fermarsi saranno i servizi locali, le attività commerciali così come uffici comunali e sportelli amministrativi. Seppur con differenze che dipendono dagli accordi aziendali e dalle singole realtà locali, i trasporti subiranno degli stop: diventa fondamentale informarsi con le fonti ufficiali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sciopero generale del 1°maggio: cosa c’è da sapere e quali sono le fasce di garanzia

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