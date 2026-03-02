Sciopero 9 marzo 2026 | coinvolto anche il personale dell’Ausl di Bologna

Il 9 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolge il personale di tutti i settori pubblici e privati. Tra le organizzazioni sindacali che hanno aderito ci sono Slai Cobas Per Il Sindacato di classe, Usb, Usi 1912, Cub Sur e Adl Cobas. L'adesione interessa anche il personale dell'Ausl di Bologna. La giornata di protesta è stata annunciata in anticipo da alcune settimane.

Bologna, 2 marzo 2026 – Le associazioni sindacali Slai Cobas Per Il Sindacato di classe, Usb e Usi 1912, aderenti Cub Sur e Adl Cobas, hanno proclamato, per l'intera giornata del 9 marzo, lo sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati. Per quanto riguarda il personale dell'Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell'area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

