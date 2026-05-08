Sciopero Enav a Napoli l' 11 maggio | voli a rischio a Capodichino

Lunedì 11 maggio 2025, il personale di Enav di Napoli Capodichino e del Centro di Controllo d'Area di Roma ha programmato uno sciopero di otto ore. La protesta coinvolge i controllori di volo e potrebbe determinare rallentamenti o cancellazioni di voli provenienti e in partenza dall’aeroporto partenopeo. La data e la durata dell’astensione sono state comunicate ufficialmente, e si attendono eventuali aggiornamenti sulle ripercussioni sul traffico aereo.

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Il traffico aereo su Napoli Capodichino potrebbe subire rallentamenti lunedì 11 maggio 2025, quando il personale Enav dell'aeroporto partenopeo incrocerà le braccia per otto ore insieme ai colleghi del Centro di Controllo d'Area di Roma. L'agitazione, indetta dal sindacato Uiltrasporti, è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sciopero aerei, voli a rischio anche a CapodichinoVoli a rischio domani venerdì 10 apile per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav. Sciopero aereo il 10 aprile in Italia, voli a rischio per 4 ore: stop di Enav e controllori di voloPero lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scioperi a maggio 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero dell’11 maggio: tutti i vettori e gli aeroporti coinvolti. Ecco chi si ferma; Scioperi a maggio 2026: date, orari e mezzi di trasporto coinvolti; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città. Sciopero taxi a Napoli il 5 maggio: orari, servizi garantiti e alternativeSciopero taxi Napoli 5 maggio 2026: orari, disagi previsti, servizi garantiti e orari Alibus per raggiungere aeroporto e centro città. napolike.it Sciopero dei controllori Enav: impatto sui voli a Roma, Milano, NapoliROMA – Scioperano oggi (venerdì 10 aprile 2026, tra le 13 e le 17) almeno alcuni dei controllori di volo dell’Enav. L’agitazione – indetta solo da alcune sigle – coinvolgerà in particolare i centri di ... repubblica.it Dallo stop di 8 ore dell'ENAV ACC ai ritardi nei controlli di sicurezza a Fiumicino e Ciampino: tutte le informazioni critiche per pianificare le trasferte di lunedì ed evitare blocchi operativi https://www.partitaiva.it/sciopero-aerei-11-maggio/ facebook 10 aprile 2026 -sciopero del personale Enav dalle ore 13 alle ore 17 -i voli potranno subire ritardi o cancellazioni. Raccomandiamo ai passeggeri di contattare la compagnia per verificare l' operatività del volo prima di recarsi in aeroporto. Info on : scioperi.mit. x.com