Oggi nel settore aereo si sono verificati uno sciopero generale che ha coinvolto sia i controllori di volo che le compagnie aeree, con molte operazioni aeree sospese o ritardate. In particolare, la compagnia di bandiera ha annunciato la cancellazione del 38% dei voli programmati. La protesta ha causato lunghe code e disagi nei principali aeroporti, creando difficoltà per i passeggeri in partenza e in arrivo.

Maxi sciopero del settore aereo con diversi voli a rischio e lunghe file ai controlli negli aeroporti. Lo sciopero dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet Airlines Limited, indetto da Filt-CgilFit- CislUilt-UilUgl-TAAnpac per protesta contro lo “stallo nella trattativa per il rinnovo contrattuale” e “il deterioramento delle relazioni industriali e criticità operative”, si incrocia infatti con la mobilitazione indetta dalle 10 alle 18 per i dipendenti Enav (Ente nazionale assistenza al volo). Le città più colpite dalla protesta sono Roma, Napoli e Palermo. A seguito della proclamazione di Enav, Ita Airways ha comunicato che “si è vista costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero di EasyJet e dei controllori Enav, voli a rischio. Ita Airways: “Cancellato il 38% dell’operativo”

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Prospettiva imparziale dello sciopero? reddit