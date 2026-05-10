Domani, lunedì 11 maggio, si prevede uno sciopero nel settore dei trasporti che coinvolge i servizi dell’Enav e i voli della compagnia Easyjet. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato una mobilitazione che durerà dalle 10 alle 18, generando possibili disagi per i passeggeri negli aeroporti. La protesta si inserisce in un quadro di nuove mobilitazioni previste nel settore, con conseguenze che potrebbero interessare le operazioni di volo durante tutta la giornata.

In arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti. Domani, lunedì 11 maggio, sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano, in particolare, i servizi dell’Enav-Ente nazionale assistenza al volo, e i voli Easyjet, in sciopero dalle 10 alle 18. Come riportato nel calendario degli scioperi pubblicato sul sito del Mit, il 18 maggio c'è lo stop generale dei sindacati di base Usb: il personale delle attività ferroviarie si fermerà dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18, per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle 22 del 17 e per la sanità da inizio primo turno del 18 alla fine dell’ultimo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Voli a rischio domani lunedì 11 maggio per lo sciopero dell'Enav e di Easyjet

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