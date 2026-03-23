Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 27 marzo | orari linee fasce di garanzia

Milano, 23 marzo 2026 – Mezzi pubblici a rischio venerdì 27 marzo per uno sciopero dei lavoratori del comparto aderenti al sindacato AL Cobas. A darne notizia è Atm, l’Azienda dei trasporti pubblici milanese, con una nota pubblicata sul suo portale internet. L’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee, che potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Sono previste, quindi, le “tradizionali” fasce di garanzia, dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Le motivazioni. È articolata, come spesso succede in queste occasioni, la piattaforma della protesta, così come è stata riassunta da AL Cobas nelle motivazioni presentate ad Atm nell’annunciare l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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