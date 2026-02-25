Sciopero aerei il 26 febbraio 2026 gli orari e l'elenco dei voli garantiti e cancellati durante lo stop

A partire da domani, giovedì 26 febbraio, il trasporto aereo nazionale sarà interessato da uno sciopero di 24 ore. Dalle 00.01 alle 23.59 incrociano le braccia il personale ITA Airways, piloti e assistenti EasyJet e il personale navigante Vueling. Alcuni voli sono già cancellati, nonostante la precettazione decisa da Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

