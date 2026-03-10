Sciopero Italo l'11 marzo 2026 a rischio l'alta velocità in Italia | orari ed elenco dei treni garantiti

Il personale di Italo ha indetto uno sciopero per mercoledì 11 marzo 2026, che potrebbe causare disagi sulla rete ferroviaria italiana. Lo sciopero si svolgerà tra le 9:01 e le 16:59, con possibili modifiche a orari e servizi di alta velocità. Sono previsti treni garantiti durante alcune fasce orarie, ma molte corse potrebbero essere cancellate o rinviate.

Sciopero del personale Italo domani, mercoledì 11 marzo 2026: possibili disagi per i treni dalle 9:01 alle 16:59. La protesta, proclamata da Uiltrasporti per chiedere migliori condizioni di lavoro e salari più adeguati, riguarda solo Ntv. Trenitalia non aderisce. Italo ha già pubblicato l’elenco dei treni garantiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

