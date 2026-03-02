Forlì si immerge nel Barocco | un viaggio tra filosofia scienza e arte al circolo Aurora
A Forlì, il circolo Aurora ospita una mostra dedicata al Barocco che coinvolge anche aspetti di filosofia, scienza e arte. Si tratta di un evento che presenta un ambiente culturale articolato, con percorsi espositivi e attività collaterali. La manifestazione si svolge in concomitanza con altre iniziative dedicate al tema, creando un’esperienza complessa e articolata per i visitatori.
Non solo una mostra, ma un vero e proprio ecosistema culturale. In parallelo all’esposizione “Barocco. Il gran teatro delle idee”, la città di Forlì si appresta a vivere un approfondimento intellettuale di rara intensità. Quattro storiche realtà del territorio — l’Associazione Nuova Civiltà delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
