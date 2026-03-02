Forlì si immerge nel Barocco | un viaggio tra filosofia scienza e arte al circolo Aurora

A Forlì, il circolo Aurora ospita una mostra dedicata al Barocco che coinvolge anche aspetti di filosofia, scienza e arte. Si tratta di un evento che presenta un ambiente culturale articolato, con percorsi espositivi e attività collaterali. La manifestazione si svolge in concomitanza con altre iniziative dedicate al tema, creando un’esperienza complessa e articolata per i visitatori.