Un ciclo di sette incontri ‘Tra le pieghe del Barocco’

Quattro associazioni locali, tra cui ‘Nuova Civiltà delle Macchine’ e ‘Dante Alighieri Forlì-Cesena’, hanno pianificato un ciclo di sette incontri intitolato ‘Tra le pieghe del Barocco’. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la mostra ‘Barocco’ e mira a esplorare vari aspetti di questo periodo artistico. Gli incontri sono aperti al pubblico e si terranno in diverse location del territorio.

Quattro associazioni del territorio – 'Nuova Civiltà delle Macchine', società 'Dante Alighieri Forlì-Cesena', 'Gabriella Poma' e 'Forlì per Giuseppe Verdi' – hanno organizzato, in collegamento con la mostra 'Barocco. Il gran teatro delle idee', in corso fino al 28 giugno al Museo civico San Domenico, un ciclo di incontri dal titolo 'Tra le pieghe del Barocco. Stupore, immaginazione e nuove idee nel palcoscenico del mondo'. L'iniziativa è articolata in sette appuntamenti dal 5 marzo al 3 giugno presso il circolo Aurora di Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il patrocinio dell'amministrazione comunale.