In un momento di prolungata crisi in Ucraina, Berlino ha espresso un rifiuto formale alla proposta di coinvolgere l’ex cancelliere come intermediario con il leader russo. La decisione è arrivata mentre la situazione sul campo continua a deteriorarsi, e la diplomazia europea sembra perdere slancio. La scelta di Berlino riflette una posizione netta rispetto a eventuali tentativi di mediazione diretta con Mosca, in un quadro di crescente isolamento internazionale.

Mentre la guerra in Ucraina entra in una fase di logoramento senza fine, Berlino ha già detto « nein » a un’ipotesi che, almeno sulla carta, avrebbe il sapore della realpolitik di antica memoria: utilizzare l’ex cancelliere Gerhard Schröder come canale di dialogo con Vladimir Putin. La proposta, avanzata da Mosca, è già stata seccamente respinta dal governo di Friedrich Merz. Da ambienti governativi tedeschi arriva la consueta accusa: si tratta di una «strategia ibrida» russa, di un «simulacro di offerta» per spaccare l’Europa. E l’ufficio di Schröder, interpellato dalla Dpa, si è limitato a un «nessun commento». Peccato che proprio mentre l’Europa riscopre la sua (tragica) vocazione bellicista, si dimentica che Schröder – con tutte le sue luci e le sue ombre – è pur sempre un erede della Ostpolitik di Willy Brandt.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Schröder-Putin, il “no” di Berlino e la diplomazia europea che non c’è più

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ucraina, l’apertura di Putin: “Penso che la guerra stia finendo. Come negoziatore preferirei Schröder”

Schröder al tavolo con Mosca? Il piano di Putin per dividere la Germania? Punti chiave Chi sono le correnti politiche tedesche che spingono per il dialogo? Come può Putin usare Schröder per frammentare l'unità europea?...