Negli ultimi giorni circolano notizie riguardo a un possibile incontro tra l'ex cancelliere tedesco e rappresentanti russi, sollevando interrogativi sul ruolo di quest'ultimo nel promuovere il dialogo con Mosca. Si discute anche di un piano del governo russo volto a dividere la Germania, mentre alcune correnti politiche tedesche sembrano favorire il confronto con la Russia. Inoltre, si analizza come Putin potrebbe sfruttare questa situazione per indebolire l'unità dell’Europa.

? Punti chiave Chi sono le correnti politiche tedesche che spingono per il dialogo?. Come può Putin usare Schröder per frammentare l'unità europea?. Perché la vecchia strategia commerciale tedesca ha fallito con Mosca?. Quali rischi corre l'Ucraina se Berlino riapre i canali diplomatici?.? In Breve Strategia Wandel durch Handel fallita dopo l'invasione russa in Ucraina.. Corrispondente Udo Gümpel analizza l'uso di Schröder per dividere Berlino.. Ucraina modello tecnologico per droni studiato dalla Nato e dall'Europa.. Tensioni interne tra correnti Spd e conservatori sulla gestione economica russa.. A Roma, l’analisi del giornalista Udo Gümpel mette in luce come la proposta di Putin di coinvolgere Gerhard Schröder nei negoziati rappresenti una strategia mirata a scuotere l’unità interna della Germania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schröder al tavolo con Mosca? Il piano di Putin per dividere la Germania

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