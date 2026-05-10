E Putin spiazza tutti | La guerra volge al termine Negozierei con Schröder

Il presidente ha dichiarato che la guerra in Ucraina si sta avviando alla fine e ha affermato di essere disposto a negoziare con l'ex cancelliere tedesco. Ha inoltre precisato che il suo paese non ha mai escluso un confronto con l’Unione Europea. La comunicazione arriva in un momento di tensione internazionale e coincide con segnali di possibili sviluppi diplomatici. Nessuna conferma ufficiale è stata data sulle negoziazioni in corso o pianificate.

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