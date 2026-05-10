E Putin spiazza tutti | La guerra volge al termine Negozierei con Schröder
Il presidente ha dichiarato che la guerra in Ucraina si sta avviando alla fine e ha affermato di essere disposto a negoziare con l'ex cancelliere tedesco. Ha inoltre precisato che il suo paese non ha mai escluso un confronto con l’Unione Europea. La comunicazione arriva in un momento di tensione internazionale e coincide con segnali di possibili sviluppi diplomatici. Nessuna conferma ufficiale è stata data sulle negoziazioni in corso o pianificate.
Il conflitto in Ucraina "sta volgendo al termine". "Non abbiamo mai rifiutato" di negoziare con la Ue. "Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l’ex cancelliere tedesco Schröder (che dopo essersi ritirato dalla politica è stato nominato da Gazprom capo del consorzio North Stream, ndr). Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano". Queste parole, pronunciate da Vladimir Putin nel giorno dell’81esimo anniversario della Vittoria sul nazifascismo, segnano una svolta comunicativa da parte del Cremlino. Tuttavia, dietro l’annuncio del leader russo e i segnali di distensione mediati da Washington, si cela un quadro diplomatico complesso e ancora denso di ostacoli.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Russia al Collasso: Povertà, Censure e Guerra nel Paese di Putin
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