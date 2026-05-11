School maker day all' Opificio Golinelli
All'Opificio Golinelli si è svolto lo School Maker Day, un evento dedicato ai giovani maker provenienti da varie scuole dell'Emilia-Romagna e di altre regioni. Durante la giornata, studenti di diverse età hanno presentato i loro progetti, condividendo idee, competenze e lavori realizzati. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi che hanno mostrato le proprie creazioni e si sono confrontati tra loro e con gli adulti presenti.
Maker di ogni età, che frequentano le scuole dell’Emilia-Romagna e di altre regioni si incontrano, all'Opificio Golinelli, per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze ed esperienze.AI, Alimentazione, Ambiente, Crafting, Design, Droni, Escape Room, Game, Illuminazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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