School maker day all' Opificio Golinelli

All'Opificio Golinelli si è svolto lo School Maker Day, un evento dedicato ai giovani maker provenienti da varie scuole dell'Emilia-Romagna e di altre regioni. Durante la giornata, studenti di diverse età hanno presentato i loro progetti, condividendo idee, competenze e lavori realizzati. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi che hanno mostrato le proprie creazioni e si sono confrontati tra loro e con gli adulti presenti.

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