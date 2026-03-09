pellegrino juve il centravanti argentino fa il punto sul suo futuro ecco che cosa ha detto

Il centravanti argentino, Pellegrino Juve, ha parlato delle sue intenzioni in vista del mercato estivo. Durante un’intervista, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso e sui possibili sviluppi futuri. La sua voce si unisce alla discussione sulle prossime mosse della squadra in questa fase della stagione. La sua opinione si inserisce nel panorama delle trattative che coinvolgono il club.

Pellegrino Juve, il centravanti argentino fa il punto sul suo futuro in vista del mercato estivo. Ecco che cosa ha detto il calciatore del Parma. Mateo Pellegrino, a margine della 21^ edizione torneo Amici dei Bambini, ha parlato del suo futuro e dell’accostamento al Milan. L’attaccante argentino era stato messo in passato anche in orbita Juventus. Di seguito le sue parole CALCIOMERCATO JUVE LIVE SODDISFAZIONE – « Sono davvero felice di ricevere questo premio, mi hanno scelto per essere un esempio per i più piccoli, è una grande soddisfazione ». OBIETTIVO SALVEZZA VICINO? – « L’obiettivo si sta avvicinando, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la strada è ancora lunga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

