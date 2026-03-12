Arthur Juve il centrocampista esce allo scoperto | il brasiliano ha annunciato il suo futuro Cosa ha detto

Il centrocampista brasiliano Arthur Juve ha annunciato pubblicamente di voler continuare a giocare con il Gremio. Dopo aver rivelato le sue intenzioni, il giocatore ha confermato che il suo futuro sarà con il club brasiliano, lasciando intendere che non ci saranno cambiamenti imminenti. La sua scelta è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali direttamente dal calciatore.

Arthur Juve, il centrocampista brasiliano ha confermato la sua volontà di proseguire in futuro l’avventura con il Gremio. Ecco le dichiarazioni. Il futuro del centrocampista brasiliano rimane uno dei temi più caldi sull’asse Torino-Porto Alegre. Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Ge Globo, il calciatore ha fatto chiarezza sulla propria situazione contrattuale, evidenziando il forte legame affettivo con la sua terra d’origine ma ribadendo, al contempo, la validità dei vincoli legali che lo legano ai bianconeri. Il nodo Arthur torna dunque al centro del dibattito, con il giocatore che non nasconde la sua volontà di dare continuità all’esperienza in patria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

