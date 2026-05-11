Rincari fino al 50% sui collegamenti marittimi Federalberghi | Così si penalizzano residenti e turismo

Un aumento delle tariffe sui collegamenti marittimi tra Sicilia e le isole minori ha portato a un incremento dei prezzi fino al 50 per cento, generando reazioni contrastanti tra gli operatori economici e le compagnie di navigazione. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra residenti e settore turistico, che temono ripercussioni sulla mobilità e sull’afflusso di visitatori. La disputa riguarda principalmente le tariffe applicate e le conseguenze per le comunità locali.

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