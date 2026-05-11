Schianto in moto gravi due giovani

Due giovani di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle sette. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona, coinvolgendo una motocicletta e un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

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Due ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.20 di lunedì 11 maggio 2026 in via Ovada a Voltri.I due viaggiavano in sella a una moto, che, per ragioni da chiarire, è andata a finire contro un ostacolo fisso.Sul posto sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, schianto taxi-moto in viale Mugello: morti due giovani Notizie correlate Schianto auto-moto all’incrocio: due feriti, sono graviÈ un grave incidente quello avvenuto venerdì sera, 24 aprile 2026, a Pergine Valsugana nei pressi dell’incrocio vicino al supermercato di via Lago,... Leggi anche: Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due giovani Argomenti più discussi: Schianto in moto, gravi due giovani; Spaventoso incidente tra una moto e un camioncino: biker in gravi condizioni; Sarnico, moto contro camioncino: 54enne in gravi condizioni; Francesco Consales, chi era il 20enne morto sulla moto dell'amico dopo un sorpasso: era senza patente. #Incidente mortale nella frazione di #Adria, scontro tra due moto, un morto e due feriti. Sul posto #elisoccorso #vigilidelfuoco e @_Carabinieri_ #Rovigo - x.com x.com