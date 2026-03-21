All'alba a Milano, alle 4, si è verificato un incidente stradale tra un taxi e una moto. Nell'impatto sono deceduti due giovani, che si trovavano a bordo della moto. La polizia sta indagando sulla dinamica e sulla causa dello schianto. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

AGI - Incidente stradale all'alba a Milano. Nello s chianto tra una moto e un taxi questa mattina alle 4 sono morti due giovani. Una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni sono morti dopo che la motocicletta a bordo della quale viaggiavano si è scontrata in viale Mugello con un taxi guidata da un uomo di 61 anni, rimasto ferito in modo non grave. Incidente stradale: la dinamica . Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente stradale. I due giovani morti sul colpo dopo un violento urto con un taxi erano in sella a una moto Kawasaki. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due giovani

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