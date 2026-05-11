Schianto all' incrocio auto salta lo stop | madre e due figlie finiscono in ospedale
Un incidente si è verificato all’incrocio tra via Ruggeri e via Caduti del Lavoro ad Ancona, dove due automobili sono entrate in collisione. Secondo quanto ricostruito, una delle vetture non avrebbe rispettato lo stop, causando lo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e tre persone, una madre e due figlie, sono state trasportate in ospedale. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica.
ANCONA – Non avrebbe visto lo stop e all’incrocio tra via Ruggeri e via Caduti del Lavoro due automobili si sono scontrate. E' successo attorno alle 19. La causa sarebbe una mancanza precedenza. La peggio l’ha avuta la vettura che scendeva: a bordo madre e due figlie maggiorenni. Tre ferite in un.🔗 Leggi su Anconatoday.it
AI DramaCops Were Stuck. A 9YearOld Solved a 20Year Cold Case.
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