Schianto all' incrocio auto salta lo stop | madre e due figlie finiscono in ospedale

Un incidente si è verificato all’incrocio tra via Ruggeri e via Caduti del Lavoro ad Ancona, dove due automobili sono entrate in collisione. Secondo quanto ricostruito, una delle vetture non avrebbe rispettato lo stop, causando lo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e tre persone, una madre e due figlie, sono state trasportate in ospedale. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica.

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