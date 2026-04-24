Si scontrano in auto all' incrocio di via Pepe | in due finiscono in ospedale FOTO

Due persone sono state portate in ospedale dopo un incidente avvenuto giovedì sera in via Pepe, all’incrocio con la viabilità a doppio senso. L’incidente si è verificato intorno alle 19:30, coinvolgendo due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note.

È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto la sera di giovedì 23 aprile in via Pepe proprio all’incrocio dove la viabilità diventa a doppio senso. Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto tra la Mini che percorreva la strada in direzione via Mare Monti e quella che, invece.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Due auto si scontrano in piazza Unione e finiscono per incastrarsi nella rotatoria [FOTO]Singolare incidente stradale in piazza Unione a Pescara nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile. Leggi anche: Scontro fra auto e moto all'incrocio in città: due ragazzi finiscono in ospedale Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Si scontrano in auto all'incrocio di via Pepe: in due finiscono in ospedale [FOTO]; Scontro tra due auto in via Pepe: le foto.