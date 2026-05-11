L’Iran ha risposto al memorandum di pace degli Stati Uniti, di cui si era parlato da tempo. La risposta del governo iraniano non è andata nella direzione auspicata dagli Stati Uniti e da Donald Trump, che sperava di aver indebolito il regime degli ayatollah. La comunicazione ufficiale iraniana non ha confermato alcuna intesa o accordo, segnando un fallimento nel tentativo di avvicinamento tra le due nazioni.

Dopo una lunga attesa, è arrivata la risposta dell’Iran al memorandum di pace degli Stati Uniti. Sfortunatamente, non è quella che sperava Donald Trump, da tempo convinto di aver sconfitto il regime degli ayatollah. Il piano è stato infatti respinto perché, secondo l’emittente iraniana Press TV, “avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump”. Una bocciatura accompagnata da una controproposta nella quale, sempre secondo la rete televisiva iraniana, viene “sottolineata la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra, riaffermata la sovranità dell’Iran sullo Stretto di Hormuz e chiesta la fine delle sanzioni, oltre al rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Schiaffo dell’Iran agli Stati Uniti: fallisce il piano di pace di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

Notizie correlate

Guerra tra Stati Uniti e Iran, Xi Jinping presenta un piano di pace in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità in Medio OrienteEvitare a ogni costo che con la fine del cessate il fuoco, prevista per il 14 aprile, la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran.

Il mistero del piano su cui Iran e Stati Uniti negozieranno la paceSabato cominceranno a Islamabad, la capitale del Pakistan, i negoziati per trovare una soluzione duratura alla guerra in Medio Oriente, dopo il...

Argomenti più discussi: Schiaffo dell’Iran agli Stati Uniti: fallisce il piano di pace di Trump; Teheran: Duro schiaffo agli USA per violazione tregua. Scontri a Hormuz dopo l'allerta di Rubio; Kristin Diwan: Dagli Emirati schiaffo ai sauditi, stanno ormai su traiettorie diverse (di N. Boffa); Tgcom24: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea: dazi al 25% su auto e camion Video.

I prezzi del petrolio aumentano dopo che Trump rifiuta la proposta dell'Iran di porre fine alla guerra - Reddit reddit