Da settimane si parla di negoziati tra Iran e Stati Uniti per un possibile accordo di pace, ma sembra che non ci siano ancora documenti ufficiali o piani dettagliati condivisi tra le parti. L'incontro, annunciato senza date precise, si prevede in un contesto di grande incertezza e differenze evidenti tra le posizioni dei due paesi. La mancanza di un testo di partenza rende difficile prevedere i prossimi passi del processo.

Sabato cominceranno a Islamabad, la capitale del Pakistan, i negoziati per trovare una soluzione duratura alla guerra in Medio Oriente, dopo il cessate il fuoco raggiunto martedì. Attorno ai negoziati c’è però ancora molta confusione: i messaggi pubblici dell’amministrazione di Donald Trump e del regime iraniano sono molto diversi tra loro e apparentemente incompatibili. Proviamo a fare chiarezza, per quanto possibile. Anzitutto, chi negozia. Mercoledì sera la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che la squadra di negoziatori degli Stati Uniti a Islamabad sarà guidata dal vicepresidente JD Vance. Questa potrebbe essere una buona notizia per l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il mistero del piano su cui Iran e Stati Uniti negozieranno la pace

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