Durante la competizione di scherma Under 14, il giovane atleta proveniente dalla Puglia ha conquistato una medaglia d’argento, dimostrando ottime prestazioni nelle varie fasi della gara. La sua crescita si deve a un percorso di allenamenti intensi e costanti sotto la guida di istruttori specializzati. La finale ha visto il talento pugliese affrontare avversari di rilievo, mettendo in mostra capacità tecniche e tattiche notevoli.

? Domande chiave Come ha fatto Orsogna a dominare quasi tutti gli assalti?. Chi sono i maestri che hanno guidato il talento pugliese?. Quali sono le conseguenze di questo podio per la carriera dell'atleta?. Cosa aspettano i giovani del Club Casalvecchio dopo questo successo?.? In Breve Orsogna batte Capasso 15-3, Fenoglio 15-5, Solopanov 15-11, Presta 15-14 e Andolfi 15-8.. Viale vince la finale contro l'atleta del Club Casalvecchio con il punteggio di 15-13.. Maestri Rinaldi e Campanaro guidano l'atleta verso l'inserimento nel progetto SchermaFutura della FIS.. Erica Tecuceanu e Gioele Bozzino ottengono rispettivamente il 14esimo e 16esimo posto a Riccione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma Under 14: il talento pugliese Orsogna conquista l’argento

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