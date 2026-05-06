A Zagabria, un’atleta del Club Scherma Pesaro ha conquistato una medaglia d’argento in una competizione internazionale. La squadra della stessa società ha ottenuto risultati significativi sia a livello nazionale che internazionale, portando a casa medaglie e piazzamenti importanti. La presenza del club sui palcoscenici più rilevanti si conferma attraverso le performance degli atleti, riconosciute anche in ambito europeo.

Il Club Scherma Pesaro protagonista sui palcoscenici internazionali e sulle pedane nazionali, portando a casa medaglie pesanti e piazzamenti di rilievo. Il risultato più prestigioso arriva da Zagabria, in Croazia, dove Roman Gai ha conquistato la medaglia d’argento nella tappa della "European Fencing League". Il capitano del fioretto pesarese ha imposto la propria scherma con autorità, arrendendosi solo in finale e confermando uno stato di forma eccezionale. "Una prova incredibile del nostro capitano, che ci rende orgogliosi e dimostra quanta determinazione e disciplina servano per eccellere a questi livelli", il commento del presidente Mangiaracina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scherma. Gai, talento e grinta. Argento a Zagabria

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