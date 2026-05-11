Scherma una magistrale Santuccio trionfa al Grand Prix di Medellin! Primo successo stagionale per l’azzurra

Durante una competizione di scherma a Medellin, un’atleta italiana ha conquistato la vittoria nella specialità della spada. La tappa del Grand Prix 2025-2026 si è svolta negli ultimi giorni e ha visto l’atleta azzurra emergere come vincitrice. Questo risultato rappresenta il primo successo in questa stagione per la schermitrice. La vittoria si è verificata sulla pedana colombiana, durante le notti di gara.

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Notti magiche in Colombia! Alberta Santuccio ha infatti vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie la nostra portacolori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di questa annata sportiva dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Il cammino di Alberta Santuccio è cominciato battendo l’ungherese Lil Buki per 15-9 e battagliando successivamente con la sudcoreana Hyein Lee, sconfitta per 15-13. Giunta agli ottavi è arrivata la disputa con la teutonica Alexandra Ehler, regolata per 13-9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, una magistrale Santuccio trionfa al Grand Prix di Medellin! Primo successo stagionale per l’azzurra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scherma, nove spadisti azzurri qualificati per il Grand Prix di MedellinSi è alzato il sipario sul Grand Prix di spada a Medellin, l’ultimo di questa stagione. Grand Prix Medellin, assente Di Veroli: uomini e donne convocatiL’Italia dovrà fare a meno di Di Veroli a Medellin, un’assenza molto pesante per tutto il mondo azzurro.