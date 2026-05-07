Grand Prix Medellin assente Di Veroli | uomini e donne convocati

L’Italia del calcio si prepara per il Grand Prix di Medellin senza la presenza di Di Veroli, che non potrà partecipare alla competizione. La nazionale ha convocato un team di uomini e donne per questa occasione, ma l’assenza del giocatore si fa sentire. La squadra si sta organizzando per affrontare la manifestazione senza il suo elemento più importante, mentre si attendono aggiornamenti sulle scelte tecniche e sui risultati.

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L’Italia dovrà fare a meno di Di Veroli a Medellin, un’assenza molto pesante per tutto il mondo azzurro. I convocati La scherma italiana alza il sipario sull’atto finale della stagione. Nel prossimo weekend, Medellín ospiterà l’ultimo Grand Prix di spada, con ventiquattro azzurri tra uomini e donne chiamati a una missione precisa: cancellare le delusioni di Budapest. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Grand Prix di spada maschile e femminile, 24 azzurri in pedana nel prossimo weekend a MedellinUltima tappa stagionale del circuito d’élite di spada: dodici uomini e dodici donne in pedana tra venerdì e domenica. Scherma, Galassi e Di Veroli fuori dalla top 16 al Grand Prix di BudapestVa in archivio una giornata non particolarmente entusiasmante per gli schermidori impegnati nella pedana di Budapest, città che sta ospitando questa...