Scherma super Italia nell’ultimo Grand Prix della stagione! Podio completo

Nell'ultimo Grand Prix della stagione di scherma a Medellin, l’Italia ha dominato il podio della prova di spada, con tre atleti che si sono piazzati ai primi posti. La competizione ha visto i schermidori italiani ottenere risultati significativi, chiudendo la manifestazione con un podio tutto italiano. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto alle recenti delusioni della tappa precedente di Coppa del Mondo.

L’Italia della spada chiude in bellezza la stagione del Grand Prix, firmando un podio tricolore che sa di riscatto dopo le delusioni della precedente tappa di Coppa del Mondo. In Colombia brillano i colori azzurri: vince Alberta Santuccio nel femminile, mentre al maschile è doppietta con Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Per Santuccio è il primo successo stagionale, coronamento di un 2026 straordinario. La siciliana arriva agli appuntamenti clou — Europei e Mondiali — tra le grandi favorite, con l’obiettivo chiaro di conquistare un metallo in entrambe le rassegne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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