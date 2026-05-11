Nell'ultimo Grand Prix della stagione di scherma, la competizione si è conclusa con l'Italia che ha monopolizzato il podio della prova di spada a Medellin. La squadra azzurra ha conquistato il primo, secondo e terzo posto, portando a casa i risultati finali dell'evento. La manifestazione si è svolta nel rispetto del calendario e ha visto i migliori atleti del circuito affrontarsi nelle diverse fasi della competizione.

Primo, secondo e terzo posto. L’Italia completa il podio nel Grand Prix di spada a Medellin, l’ultimo della stagione. C’era sicuramente voglia di riscattare i risultati della scorsa tappa di Coppa del Mondo e la spada azzurra lo ha fatto pienamente. In Colombia sono arrivate la vittoria di Alberta Santuccio nella gara femminile, mentre al maschile il doppio podio con Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Dopo una serie di piazzamenti sul podio, finalmente in questa stagione è arrivata la vittoria di Alberta Santuccio. Un 2026 eccezionale quello della siciliana, che sicuramente si presenta ai prossimi impegni estivi, Europei e Mondiali, tra le principali protagoniste e con l’obiettivo sicuramente di mettersi al collo una medaglia in entrambe le rassegne.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, la spada azzurra splende nell’ultimo Grand Prix della stagione

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