Scherma Spada | Alberta Santuccio vince il Grand Prix di spada a Medellin 3 medaglie totali

La schermitrice italiana Alberta Santuccio ha vinto la medaglia d’oro alla tappa colombiana del Grand Prix 2025-2026 di spada femminile. Con questa vittoria, Santuccio porta a tre il totale delle medaglie ottenute in questa stagione. La competizione si è svolta a Medellin, dove l’atleta ha affrontato e battuto le avversarie in diverse eliminatorie. La vittoria le permette di consolidare la sua posizione nel circuito internazionale di spada.

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La schermitrice italiana Alberta Santuccio conquista la medaglia d’oro nella tappa colombiana del Grand Prix 2025-2026 di spada femminile. Un trionfo che conferma l’ottimo stato di forma della siciliana in questa stagione. Il percorso di Alberta Santuccio sulla pedana di Medellin inizia con un netto successo contro l’ungherese Lil Buki, superata con il punteggio di 15-9. Subito dopo, la spadista azzurra affronta un assalto più combattuto contro la sudcoreana Hyein Lee, che cede alla fine per 15-13. Agli ottavi di finale la portacolori italiana regola la tedesca Alexandra Ehler per 13-9, guadagnando così l’accesso ai quarti. In questa fase supera la francese Louis Marie Alexandra, assicurandosi l’ingresso tra le migliori quattro atlete del torneo.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alberta Santuccio magistrale! Trionfa al Grand Prix di Medellin: primo successo stagionale per l’azzurraNotti magiche in Colombia! Alberta Santuccio ha infatti vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada, andato in... Scherma, una magistrale Santuccio trionfa al Grand Prix di Medellin! Primo successo stagionale per l’azzurraNotti magiche in Colombia! Alberta Santuccio ha infatti vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada, andato in... Argomenti più discussi: Grand Prix di spada – Tre medaglie azzurre brillano nella notte italiana a Medellin: Alberta Santuccio trionfa nella gara femminile, argento per Matteo Galassi e bronzo di Simone Mencarelli nella prova maschile; Grand Prix Medellin 2026: Alberta Santuccio trionfa nella spada, oro per l’Italia in Colombia; Scherma, una magistrale Santuccio trionfa al Grand Prix di Medellin! Primo successo stagionale per l’azzurra; Scherma, Galassi sfiora la vittoria a Medellin. Sul podio anche Mencarelli. A Medellín, in Colombia, si sta disputando la 7ª tappa della cdm di spada M e F e sul podio ci saranno tre italiani: Alberta Santuccio, Matteo Galassi e Simone Mencarelli sono IN SEMIFINALE (Matteo e Simone si affronteranno subito, per cui l'Italia è già certa d - x.com x.com