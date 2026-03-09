Scherma | altro rinvio Slitta il Grand Prix di spada a Budapest

Il Grand Prix di spada previsto a Budapest è stato nuovamente posticipato a causa delle recenti tensioni in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e conferma il cambiamento nel calendario delle competizioni internazionali di scherma. La gara, che doveva svolgersi a breve, non ha ancora una nuova data ufficiale. La situazione politica continua a influenzare gli eventi sportivi in tutto il mondo.

L’attuale conflitto in Medio Oriente continua a cambiare il calendario di scherma. Dopo il rinvio delle prove di Fioretto previste a Il Cairo e di sciabola pianificate a Padova, la scorsa settimana la Federazione Internazionale ha disposto lo slittamento anche del Grand Prix di spada, pianificato a Budapest dal 13 al 15 marzo. “ La FIE riconosce pienamente l’impatto che questi rinvii hanno sulle federazioni, sugli atleti, sugli ufficiali di gara, sugli organizzatori e su tutte le persone coinvolte nella preparazione e nello svolgimento delle competizioni – si legge nel comunicato diramato dalla Federazione Internazionale – In conformità... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: altro rinvio. Slitta il Grand Prix di spada a Budapest Articoli correlati Scherma, weekend internazionale per gli azzurri: sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City, spada nel Grand Prix di DohaQuarantotto italiani in pedana tra Stati Uniti e Qatar: Coppa del Mondo per la sciabola, primo Grand Prix stagionale per la spada È alle porte un... Leggi anche: Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha Tutti gli aggiornamenti su Grand Prix di Argomenti discussi: Rinviate le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend. Slitta il Trofeo Luxardo di Padova. Scherma: altro rinvio. Slitta il Grand Prix di spada a BudapestL’attuale conflitto in Medio Oriente continua a cambiare il calendario di scherma. Dopo il rinvio delle prove di Fioretto previste a Il Cairo e di sciabola pianificate a Padova, la scorsa settimana la ... oasport.it Scherma, rinvio tutte le gare di coppa del mondo per crisi IranRoma, 2 mar. (askanews) – La Federazione Internazionale di Scherma ha disposto il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend, slitta dunque anche il Trofeo Luxardo di Padova, stor ... askanews.it