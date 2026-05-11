Durante il Grand Prix di spada a Medellin, l’Italia ha ottenuto due medaglie nel settore maschile. Matteo Galassi ha concluso la gara al secondo posto, sfiorando la vittoria, mentre Simone Mencarelli si è posizionato terzo. La competizione si è svolta nelle ultime ore, con i tre atleti italiani tra i più in evidenza in un torneo dominato anche dalla vittoria di Alberta Santuccio nel settore femminile.

Non solo la vittoria di Alberta Santuccio, ma anche nella gara maschile del Grand Prix di spada a Medellin l’Italia è grande protagonista, visto che sul podio salgono Matteo Galassi e Simone Mencarelli, che chiudono rispettivamente al secondo e al terzo posto. A vincere è stato il giapponese Koki Kano, che ha battuto proprio nell’ultimo atto Galassi con il punteggio di 15-9. I due azzurri si erano affrontati in un meraviglioso derby in semifina le, che aveva visto la vittoria di Galassi con il punteggio di 15-11. In precedenza nei quarti di finale il romagnolo, al suo quarto podio della carriera, ha sconfitto l’olandese Tristan Tulen per 15-10; mentre il piemontese, per la seconda volta sul podio, aveva battuto l’ucraino Nikita Koshman per 15-7.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Galassi sfiora la vittoria a Medellin. Sul podio anche Mencarelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Scherma, Galassi sfiora il podio in Coppa del Mondo ad Astana. Vince l’ucraino Svichkar

Scherma, Macchi trionfa ad Istanbul. Sul podio anche Marini e FranzoniClamorosa prestazione della squadra azzurra nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul.